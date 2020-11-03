عمرو أديب عن طفل المرور : يجب إيداعه فى الإصلاحية .. والقضاء حقق المساواة

وقال خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع غلى قناة "إم بى سى مصر"، إن البعض شكك منذ البداية فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطفل، ولكن تعامل القضاء المصرى مع الواقعة أثبت عكس ذلك.

وأضاف أديب أن بيان النائب العام أفاد بأن التعامل مع مثل هذه الحالات يأتى فى إطار قانون الطفل، مشيرًا إلى أن هذا الطفل يبدو مصرا على الخطأ لذا يجب إيداعه فى الإصلاحية.

وأكد أنه لم يعد هناك محاباة لأحد على حسب الآخر، وأن القضاء يعمل على تحقيق المساواة دون النظر إلى أى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية، داعيًا إلى سن قوانين لتغليظ العقوبات فى مثل هذا الحالات.