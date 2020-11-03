مصر تدين الحادث الإرهابي بالنمسا.. وتؤكد رفضها لكافة أشكال العنف والتطرف

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع مساء الإثنين في وسط فيينا، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين النمساويين.
وأكدت مصر وقوف الحكومة والشعب المصري، مع حكومة وشعب النمسا في ذلك الحادث الغاشم، معربة عن ثقتها في تجاوز الشعب النمساوي الصديق لهذا الموقف الأليم.
وجدّدت مصر رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والتطرف والجرائم الإرهابية، ومطالبتها بضرورة تكاتُف وتكثيف الجهود الدولية من أجل التصدي للإرهاب بكافة مظاهره.
وتقدمت مصر بخالص تعازيها لذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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