بحضور أبو الغيط.. المجلس العربي يُطلق النسخة الثانية من يوم المرأة العربية

تحت رعاية جامعة الدول العربية، أطلق المجلس العربي للمسئولية المجتمعية النسخة الثانية من يوم المرأة العربية، وهو المنتدى الأول من نوعه للمرأة والمسئولية المجتمعية تحت مظلة الجامعة، وبالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية والشركاء.

وبدأت الاحتفالية بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية ثم الوقوف دقيقة حداد على روح الدكتورة فرخندة حسن رئيس المجلس القومي للمرأة الأسبق، والذي وافتها المنية قبل أيام.

وافتتحت الدكتورة راندا رزق الأمين العالم للمجلس العربي فعاليات المؤتمر، حيث رحبت فيها بالشخصيات المكرمة خلال المؤتمر من القيادات النسائية المصرية و العربية وكذلك المكرمين الداعمين للمرأة.

بينما أكد الدكتور نزار سامي الأمين العام المساعد للمجلس العربي خلال كلمته، أن المجلس لها رؤية مختلفة للمسئولية المجتمعية والتي تركز على ضرورة القيمة المضافة وليس فقط الأنشطة الخيرية، لافتا إلى عمل المجلس على دعم أنشطة تمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والفئات المهمشة، بالإضافة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال، وأيضا التحول الرقمي ومساعدة المؤسسات على ذلك.

وشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبوالغيط، المجلس في تكريم السيدات الرائدات اللاتي حصلن على جائزة المسؤولية المجتمعية لهذا العام وفق لمعايير موضوعية لاختيارهن في 4 ميادين أساسية تضم الثقافة والدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والدولية والتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية وتمكين المرأة والشباب.

وعُقد المؤتمر أيضا، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة لشؤون الهجرة IOM، ومتطوعي الأمم المتحدة UNV.

وحصل على جائزة أوسكار للمسئولية المجتمعية يسرية لوزا رائدة العمل التنموى بالعالم العربى، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الجتماعي، والسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والسفير السويدي يان تيسليف.