وزير الاتصالات : مبادرة بناة مصر مجانية .. والدراسة فى جامعات عالمية

وقال الدكتور عمرو طلعت خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن المبادرة ترتكز على عدة محاور أولها أكاديمى علمى بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية، وسيدرس الطالب فيها من خلال تقنية الاتصال المرئى "فيديو كونفرانس"، شأنه شأن الملتحق بالجامعة فى الخارج، وسيحصل على الماجستير من جامعة أوهايو بعد تلقيه التدريب لمدة سنة.

وأضاف أن المحور الثانى عبارة عن تدريب عملى، تم توفير فرص له فى كبرى الشركات العالمية والمحلية لإكساب الطالب خبرة عملية إلى جانب التدريب الأكاديمى.

وأكد وزير الاتصالات، أن الوزارة تتحمل تكلفة هذه المبادرة بالكامل، بما فى ذلك الإقامة إذا كان الطالب من خارج القاهرة، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء اختبارات للمتقدمين، لأن الجامعات العالمية المرموقة تتطلب مستوى علميًا معينًا قبل الالتحاق بها.