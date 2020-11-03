بعد حصوله على ماجيستير القانون الكنسي.. البابا تواضروس يستقبل القس إيرينئوس البراموسي

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وتابع قائلا، إن موضوع الرسالة دار حول القانون الكنسي المبكر، حيث ركزت على القوانين الكنسية للفترة من القرن الخامس إلى القرن الحادي عشر، وحصلت الرسالة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف.
وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل بالمقر البابوي، الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي.
وقدم القمص أخنوخ الأنبا بيشوى للبابا تواضروس الثاني تقريرًا عن خدمته في دول إفريقيا، "ناميبيا وبتسوانا ومالاوي".
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