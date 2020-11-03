محافظ جنوب سيناء ورئيس القابضة لمياه الشرب يبحثان المشاريع الجارية

وأشار إلى أنه تم مناقشة آليات تنفيذ وتوقيتات استكمال المشروعات المتعثرة، بناءً على توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أثناء الاجتماع التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء أكتوبر الماضى.
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