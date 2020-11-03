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محافظ جنوب سيناء ورئيس القابضة لمياه الشرب يبحثان المشاريع الجارية

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استقبل المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمقر الشركة؛ وذلك لبحث المشاريع الجاري العمل بها داخل أنحاء المحافظة، والخطط الزمنية لتوقيتات استلامها، وذلك بحضور المهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء.
وأعلن رئيس الشركة القابضة، عن توفير ٥ سيارات مياه لتأمين الخدمات المطلوبة من المياه بطول طريق شرم الشيخ الجديد فى (أبو زنيمة– أبو رديس– الطور– رأس سدر– مفارق كاترين)؛ تمهيدا لتشغيل الطريق خلال اسبوع، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أنه تم مناقشة آليات تنفيذ وتوقيتات استكمال المشروعات المتعثرة، بناءً على توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أثناء الاجتماع التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء أكتوبر الماضى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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