شاهد .. لميس الحديدى تنفعل بسبب طفل المرور : ما اترباش ولازم يتعاقب

وقالت لميس الحديدى خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون"، إن بيان النيابة العامة بشأن طفل المرور يفيد بأن الجميع سواء أمام القانون، فى رد على ما أثير على السوشيال ميديا بشأن التغاضى عن معاقبة الطفل بسبب منصب والده.
وتابعت: "الولد ده ما اترباش.. ويشعر بسلطوية غير مبررة .. ولازم يُعاقَب"، مشيرة إلى أنه تم حبس أربعة من أصدقائه أربعة أيام على ذمة التحقيق بسبب بلوغهم 15 سنة.
وأوضحت أن قانون الطفل ينص على عدة عقوبات فى مثل تلك الحالات، منها: التوبيخ، التسليم، الإلحاق بالتدبير والتأهيل، الإلزام بواجبات معينة، الاختبار القضائى، العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بمصلحته، الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
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