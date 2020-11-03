ويضم المتحف مجموعة من العربات الملكية المختلفه والتى ترجع الى فترة حكم محمد على باشا، بالإضافة إلى أطقم خيول، وكل ما تشمله، فضلا عن الملابس الخاصة بالعاملين الذين ترتبط وظائفهم بالعربات.
كما يحوي مجموعة من اللوحات الزيتية للملوك والاميرات فى فترة أسرة محمد على وأـحفاده.
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الجدير بالذكر أن أعمال تطوير المتحف شملت إعادة تأهيل المبنى وتدعيمه إنشائيا وترميم الواجهات والانتهاء من التشطيبات المعمارية، وتجهيز قاعات العرض الخاصة به، بالإضافة إلى معمل للترميم مجهز بأحدث الأجهزة العلمية المستخدمة، كما تم تزويد المتحف بقاعة للعرض المرئي لعرض أفلام وثائقية عن المركبات الملكية في ذلك الوقت.
ويقع المتحف فى بولاق ابو العلا وتم تحديد أسعار تذاكر متحف المركبات حيث تبلغ 20 جنيهًا للمصريين و5 جنيهات للطلاب، فيما تبلغ سعر التذكرة للأجانب 100 جنيه، و50 جنيهًا للطلاب الأجانب، ويبلغ سعر استخدام الكاميرا الفوتوغرافية 50 جنيهًا، إلى جانب استخدام كاميرات الهاتف المحمول خلال الزيارة بالمجان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرابع على العالم في فئته.. شاهد روعة وجمال متحف المركبات الملكية ببولاق بعد افتتاحه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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