شيخ الأزهر يدين الهجمات الإرهابية فى فيينا: قتل للإنسانية جمعاء

أدان شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، الهجمات الإرهابية التى حدثت خلال الساعات الماضية فى أماكن متفرقة بالعاصمة النمساوية فيينا، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين النمساويين.





وشدد الإمام الأكبر، فى بيان اليوم، الثلاثاء، على أن قتل نفس واحدة هو قتل للإنسانية جمعاء، وأن حق الإنسان فى الحياة من أسمى المقاصد فى جميع الشرائع والقوانين، مناشدًا كل الهيئات والمؤسسات الدولية أن تقف صفًا واحدًا فى وجه الإرهاب، وأن يتضامن الجميع من أجل نشر السلام فى ربوع العالم ودحض العنف والكراهية. وتقدَّم الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى دولة النمسا قيادةً وشعبًا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، داعيًا المولى - عز وجل - أن يخلِّص العالم من خطر الإرهاب وشروره، وأن ينعم جميع البشر بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

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