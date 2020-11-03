طقس الثلاثاء: معتدل نهارا وأمطار خفيفة إلى متوسطة.. وعظمى القاهرة 26

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوبه.





ويكون الطقس مائلا للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ولطيفا على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع رياح معتدلة على معظم الأنحاء.

وتكون الأمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى (البحيرة - كفر الشيخ)، فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش ).

ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب شرق البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمى.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من 1.5 إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى



القاهرة 26 19

الإسكندرية 25 21

وادى النطرون 25 20

طنطا 26 19

شبين الكوم 26 19

دمنهور 25 19

بلطيم 25 19

مطروح 24 17

السلوم 24 17

سيوة 25 15

بورسعيد 25 21

دمياط 25 21

الزقازيق 26 19

المنصورة 26 19

الإسماعيلية 27 18

السويس 26 19

العريش 25 20

رفح 24 20

رأس سدر 26 21

نخل 23 15

نويبع 28 23

طابا 25 23

كاترين 25 12

الطور 28 20

شرم الشيخ 30 24

الغردقة 29 23

مرسى علم 29 23

الفيوم 27 18

بنى سويف 27 18

المنيا 27 18

أسيوط 27 19

سوهاج 28 20

قنا 30 20

الأقصر 31 21

أسوان 32 21

إدفو 31 21

أبو سمبل 31 20

الوادى الجديد 29 21

شلاتين 31 25

أبو رماد 31 25

حلايب 29 26

رأس حدربة 29 26