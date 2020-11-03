حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 4-11-2020

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حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 4/11/2020
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحب يعدك اليوم بكل السعادة والحب والصداقة وربما أكثر.
مهنيا: الفلك يدعمك ويعدك بفرص ذهبية وعليك بالتقاطها وتبدو أكثر صبرا واستعدادا للتفاهم.
حظك اليوم برج الثور الاربعاء 4/11/2020
عائليا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تترك اليوم مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشكلات. عاطفيا ومهنيا: رغم الضغوط تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية، فقط فكر بموضوعية وتأن في قراراتك.
حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 4/11/2020
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالديناميكية وبحب المعرفة وتستمتع بالصحبة الطيبة.
عائليا: تتناغم وتتعامل بود في محيط عائلتك وتشعر بالارتياح والهدوء.
حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 4/11/2020
ماليا: القمر في منزل المال يعدك بمناخ ملائم للتصرف بحكمة مع كل ما يستجد بشرط أن تقوم بحساباتك جيدا.
مهنيا: الشمس في برجك تمدك بالطاقة المشتعلة وقد تجد سعادتك في القيام بواجبك.
حظك اليوم برج الأسد الاربعاء 4/11/2020
مهنيا: القمر يقترن بالمريخ في برجك مما يساعدك اليوم على القيام بخيارات مناسبة.
عاطفيا واجتماعيا: تتصرف بنعومة وعذوبة مع الجميع وتحصل على الإعجاب بسهولة.
حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 4/11/2020
عاطفيا: الوضع الفلكي قد يصيبك اليوم بالملل ومع ذلك فينوس تساعدك أن تقاوم وتبتكر أجواء جديدة.
اجتماعيا ومهنيا: القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تكون متحفظا ولا تبح بمعلومات عنك أو عن غيرك.
حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 4/11/2020
مهنيا: رغم الضغوط يمدك الوضع الفلكي اليوم بكل الطاقة والنشاط والرغبة في الحركة والانطلاق.
اجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للتعبير عما بداخلك وتنفعك نصائح الأصدقاء المخلصين.
حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 4/11/2020
اجتماعيا: ينصحك الفلك أن تفكر بإيجابية ولا تدع الشكوك تسيطر على مخيلتك.
مهنيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجاوب مع ما هو متاح وكن مستعدا للتفاوض.
حظك اليوم برج القوس الاربعاء 4/11/2020
عاطفيا واجتماعيا: اقتران القمر مع المريخ وعطارد يدفعك للخروج عن القوالب والمألوف وتستثمر وقتك جيدا.
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يمدك بروح عملية وواقعية مما يساعدك على المعرفة والإنجاز.
حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 4/11/2020
عاطفيا: فينوس في مواجهة برجك وعليك أن تكون أكثر تسامحا إذا أردت أن تتوصل لحلول مع الطرف الآخر.
ماليا ومهنيا: القمر في منزل المدخرات يمدك بالحكمة وتتيسر سبل الوصول لزيادة مكاسبك.
حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 4/11/2020
عاطفيا: إذا كنت متزوجا فالقمر في مواجهتك وقد يجعل علاقتك بشريك حياتك تمضي بصعوبة.. انتبه.
عائليا ومهنيا: الوضع الفلكي دقيق ويضع على عاتقك ضغوط ومسئوليات وعليك أن تدرس الأمور العائلية والمهنية والقانونية بدقة.
حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 4/11/2020
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يساعدك أن تدقق النظر اليوم في كل صغيرة وكبيرة وتقوم بواجباتك على أكمل وجه.
عاطفيا: فينوس في منزل الحب تعدك بوقت مناسب لإصلاح علاقتك بالأحباب، وتبدي استعدادا أن تكون مرنا مع الطرف الآخر.
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