حدث ليلًا.. بايدن: هزيمة كورونا تأتي بخسارة ترامب للانتخابات.. تعافي أكثر من 34 مليون شخص من فيروس كورونا في العالم

نشر موقع دوت الخليج، عددا من الأخبار المهمة خلال مساء أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:

أعرب مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن شعوره بتحقيق الفوز في الانتخابات الرئاسية وبقوة.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ضرورة وقف الهجمات الإرهابية الشريرة ضد الأبرياء، وذلك تعليقا على هجوم العاصمة النمساوية فيينا.

أعلنت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، اليوم الثلاثاء، أنه تم تشخيص أكثر من 61 ألف طفل في الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الأسبوع الماضي، كأكثر أسبوع منذ ظهور الوباء في الولايات المتحدة.

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية Ohio State University لتقديم برنامج ماجستير تقنى فى مجال الأمن السيبراني.

فتح متحف المركبات الملكية أبوابه أمام الزوار، بعد إعاده ترميمه، فهو يعد من أهم متاحف مصر؛ نظرا لأنه فريد من نوعه في إفريقيا، بالإضافة إلى تخصصه، وهو أيضا بمثابة المتحف الرابع على العالم.

ذكرت مواقع رصد إحصائيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وصول أعداد المتعافين من الفيروس في العالم لأكثر من 34 مليون حالة.

أعلنت وكالة إدارة الكوارث التركية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا زلزال إزمير التركية إلى 98 قتيلا، إلى جانب استمرار علاج 147 شخصا آخرين، مع استمرار أعمال التنقيب عن ضحايا تحت الأنقاض.

تستأنف لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، اجتماعاتها اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون لائحة المجلس والتي وصلت خلال الاجتماعات الثلاث السابقة الي المادة 239.