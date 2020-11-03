يحدث اليوم.. مصر تشارك في مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بفيينا

يشهد اليوم، الثلاثاء، الموافق، 3 نوفمبر 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدمها لكم عبر السطور التالية:

فيينا .. تشارك مصر في مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي عن تعزيز الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في مواجهة وباء كورونا، والذي يعقد افتراضيا عبر الإنترنت.

القاهرة .. تستأنف لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اجتماعاتها، لمناقشة مشروع قانون لائحة المجلس، والتي وصلت خلال الاجتماعات الثلاثة السابقة إلى المادة 239.

القاهرة .. ينظم قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالجامعة العربية اجتماعا للجنة الاستشارية العربية للتمريض والقبالة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

القاهرة .. يشهد وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الدكتور محمد معيط احتفالية كونجرس التأمين الطبي والرعاية الصحية الأفروآسيوى، للإعلان عن جوائز أفضل الشركات العاملة بمجال التأمين الطبي والرعاية الصحية، بحضور رؤساء وممثلي أكبر شركات التامين وإعادة التأمين أعضاء الاتحاد الذي يضم دول قارتي آسيا وأفريقيا، إلى جانب ممثلين عن شركات إعادة التأمين العالمية.

القاهرة .. يناقش منتدى الحوار الثقافي الثاني الذي يُعقد بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، في تمام الساعة (11) صباحا، أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني وتقنيات التواصل الحديثة.

القاهرة .. تنظم وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الهيئة الوطنيـة للإعلام، ندوة للرأي بعنوان "من مواقف الشرف والنبل في السيرة النبوية المشرفة".

القاهرة .. يستضيف مسرح النافورة المكشوف بدار الأوبرا المصرية حفلا للفنان أمجد العطافي، يليه صولو أكورديون للفنان وائل النجار، ويليه حفل غنائي للفنانة كارمن سليمان والفنانة مي فاروق، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن عروض مهرجان الموسيقى العربية الـ29.

الإسكندرية .. ينظم برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية الاحتفالية السنوية الثامنة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين في برامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة"، وذلك بمركز المؤتمرات بالمكتبة.