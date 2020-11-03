اليوم.. ندوة للأوقاف والهيئة الوطنيـة للإعلام حول السيرة النبوية

وأوضح بيان صحفى، للوزارة، أن الندوة تأتى فى إطار ملف تجديد الخطاب الديـنى، ومن خلال الندوات المشتركة بـيـن الوزارة وقـطاع الـقنوات المتخـصصة بالتليفزيون المصرى، مشيرة إلى أن قناة "النيل الثقافية" سوف تنقل الندوة على الهواء مباشرة.

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