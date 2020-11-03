إنفوجراف.. النقل تناشد المواطنين بارتداء الكمامة خلال تواجدهم بالمترو

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل "إنفوجراف" توجه من خلاله توجيهات للركاب بارتداء الكمامة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى خلال تواجدهم بمحطات وقطارات مترو الأنفاق، وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة الأخرين.

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