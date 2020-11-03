اليوم.. مصر تشارك فى مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبى

وذكر بيان للمنظمة الأوروبية، أن المشاركين فى المؤتمر هم ممثلو الدول الـ 57 الأعضاء فى منظمة الأمن والتعاون الأوروبى وستة شركاء متوسطين للمنظمة هم مصر والجزائر وإسرائيل والأردن والمغرب وتونس إضافة إلى العديد من المنظمات الدولية.
وأشار البيان إلى أن المناقشات سوف تسلط الضوء على التعاون طويل الأمد فى مجال الأمن السياسى والاقتصادى فى المنطقة مع التركيز بشكل خاص على التمكين الاقتصادى للمرأة والتعاون البيئى.
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