صور.. محافظ سوهاج يبحث معوقات مشروع الصرف الصحى لثلاث قرى بطهطا

عقد طارق الفقى محافظ سوهاج اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة معوقات مشروع الصرف الصحى بقرى "نزالى داوود، والشيخ رحومة، والصفيحة " بمركز طهطا، بحضور اللواء محمد بدرى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، والمهندس كمال محمد وكيل وزارة الرى، وعلى رفاعى رئيس مركز ومدينة طهطا.





وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع أهمية تنفيذ المشروع تماشيا مع سياسة الدولة بتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين، والتى يأتى على رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، موجها بإنهاء كل الإجراءات اللازمة لتسليم مواقع إنشاء محطات الرفع الخاصة بقرى "نزالى داوود، والشيخ رحومة، والصفيحة" تمهيدا لبدء العمل بتلك المواقع، وتذليل أى عقبات لتنفيذ المشروع.

وأوضح رئيس مركز ومدينة طهطا أنه تم الاتفاق على إنهاء الإجراءات وتسليم المواقع الخاصة بمحطتى رفع " نزالى داوود، والصفيحة "، ومخاطبة وزارة الرى لإنهاء تسليم موقع محطة الشيخ رحومة، حيث أن الموقع أملاك رى على الترعة الملغاة ولم يتم تسليمها للوحدة المحلية حتى الآن.

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