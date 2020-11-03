إنشاء نظام معلوماتى جغرافى للحرف اليدوية والمناطق الأثرية بالوادى الجديد

التقت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء الذى يزور المحافظة بهدف إنشاء نظام معلوماتى جغرافى للتوثيق الفوتوغرافى والمكانى للحرف اليدوية التراثية والمناطق الأثرية، لعرضها على المنصة الجغرافية المزمع إنشائها للمحافظة.





جاء ذلك بحضور محمد العديسى مدير عام التضامن الاجتماعى بالمحافظة، والمهندسة دعاء دويدار مدير وحدة المتغيرات المكانية.

وأكدت نائب محافظ الوادى الجديد خلال اللقاء بأن المشروع يهدف إلى وضع تصور لكيفية تطوير الحرف وتنميتها وخلق فرص تسويقية لها، مشيرة بأن ذلك يأتى ضمن المشروعات التى تهتم بها الدولة للحفاظ على التراث والتنمية المستدامة للمجتمع من خلال رصد وتوثيق كل البيانات الخاصة بالحرف اليدوية التراثية من خلال التعرف على أماكنها وأنواعها والعمالة المرتبطة بها وإنتاجها.

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