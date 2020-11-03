مجلس الوزراء: وفرنا جميع احتياجات السوق من أدوية كورونا فى أكتوبر الماضى

وتلقى الدكتور مصطفى مدبولى تقريرا من الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن بيان كميات الأدوية التى تم توفيرها خلال شهر أكتوبر الماضى، بالمتابعة والتنسيق مع هيئة الدواء المصرية.
وقال الدكتور حسام المصرى إن الكميات المتوافرة خلال الفترة المذكورة، كانت كافية لسد احتياجات السوق المحلى، إذ تم توفير 1.868.340 عبوة من دواء "ازيثرومايسين" أقراص، و843.482 زجاجة "ازيثرومايسين" شراب، و4.045.089 عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، و100 ألف زجاجة من "باراسيتامول" شراب، و1.861.633 شريط من دواء "زنك" أقراص، و3.844.878 شريط من "فيتامين سى" أقراص.
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