الأزهر: عبده الشافعى مديرا لمستشفى سيد جلال الجامعى

أصدر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور عبده مبروك الشافعى، الأستاذ بقسم أمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية، للقيام بعمل مدير عام مستشفى سيد جلال الجامعى.





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