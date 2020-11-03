القومى للمرأة يحتفل بمرور 20 عاما على قرار مجلس الأمن الخاص بالسلام

ونشر المجلس، خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، جزءًا من كلمة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس، موضحة أن ذلك القرار الرائد عزز من المشاركة الفعالة للمرأة فى الجهود المبذولة لحل النزاعات وصنع السلام.

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