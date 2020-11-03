صور.. الأنصارى يتابع الأعمال النهائية لتجديد الكوبرى العلوى بالفيوم

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مساء أمس الإثنين، الأعمال النهائية لمشروع إحلال وتجديد الكوبرى العلوى بمدينة الفيوم.





ووفقا لبيان محافظة الفيوم الذى نشر على صفحتها الرسمية اليوم الثلاثاء، قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن المحافظ تابع آخر أعمال الإحلال والتجديد للكوبرى والذى تنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى، موجها بسرعة إنهاء التشطيبات النهائية.

كما شدد المحافظ على ضرورة التزام جميع العاملين بالمشروع بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات حفاظا على سلامتهم.

وأضاف التونى أن المحافظ تابع أيضا أعمال تطوير وتجميل المنطقة المطلة على بحر يوسف بمنطقة باغوص، والتى تشمل تغيير الأرضيات ورفع كفاءة الحوائط الخرسانية، وكذا أعمال الإضاءة بتكلفته قدرها مليون جنيه، لافتاً إلى إنهاء التطوير خلال الشهر المقبل.

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