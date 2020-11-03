ويستمر نزيف الدماء على الطرق.. قتيل ومصابون في حادث تصادم جديد بسوهاج

لقى قائد مركبة توك توك مصرعه، فيما أصيب 4 آخرون بإصابات متفرقة بالجسم أثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ومركبة توك توك على الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز دار السلام، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى دار السلام المركزى وسوهاج الجامعى.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، بلاغا من مساعد الفرقة للشرق يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى الشرقى ووجود متوفى ومصابين تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد الهيثم شاكر رئيس وحدة مباحث المركز بوقوع حادث تصادم ومتوفـي ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم محدده " ملاكي " قيادة محمد ح ا ع 29 سنة سائق، ويقيم بناحية دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بدراجة نارية "توك توك" قيادة السيد ع ا ف 45 سنة سائق ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد التوك توك وإصابة كل من قائد السيارة وخالد س ع م 23 سنة عامل ويقيم بذات الناحية من مستقلي السيارة وصفاء ف ب 35 سنة ربة منزل زوجة قائد التوك توك ومحمد ا ع ا 12 سنة طالب نجل قائد التوك توك " بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ".

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفتي دار السلام المركزي وسوهاج الجامعي بسؤال المصابين قرروا بمضمون ما تقدم واتهمت الثالثة قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث ونفت الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.