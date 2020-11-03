لبحث تعزيز التعاون المشترك.. وزير السياحة يلتقي السفير المجري بالقاهرة

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، أندراش أيمر كوفاكش سفير دولة المجر الجديد في القاهرة، والذي حرص على لقاء الوزير والتعرف عليه ضمن أولى لقاءاته الرسمية بعد استلامه مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة.

جاء ذلك في إطار حرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على التواصل المستمر مع سفراء الدول المختلفة في مصر لتعزيز سبل التعاون السياحي والأثري مع هذه الدول .

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير، مقدما له خالص التهنئة على توليه منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق والنجاح في عمله وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

وخلال اللقاء ناقش الوزير والسفير سبل التعاون في العمل الأثري وزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من المجر.

وأشار الوزير إلى تجربة مصر الناجحة منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إليها اعتبارا من يوليو الماضي، لافتا إلى أن دولة المجر كانت من أوائل الدول التي جاء سائحيها الى مدينتي شرم الشيخ والغردقة منذ استئناف الحركة السياحية.

وفى سياق متصل، استقبل الوزير السفير ايبيك عارف عثمانوف سفير دولة أوزبكستان، والذي حرص على لقاء الوزير لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كسفير لبلاده في القاهرة.

وقد ناقشا الجانبان تعزيز التعاون بين البلدين في مجال ترميم وتوثيق الآثار وخاصة المخطوطات والعمل علي تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال وتدريب الأثريين والمرممين، بالإضافة إلى جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من أوزبكستان الي مصر.

ومن جانبه، قدم السفير الشكر والتقدير للوزير علي التعاون المثمر والفعّال وخاصة على ما شهدته الفترة السابقة من تعاون كبير في مجال السياحة والآثار.

وفي نهاية اللقاء تمني الوزير للسفير النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.