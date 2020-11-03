من لواء إلى عقيد.. أمريكا تخفض رتبة ملحقها العسكري بالقاهرة ولندن والرياض

تعتزم الولايات المتحدة خفض رتبة ملحقيها العسكريين في السفارات الواقعة بالدول الحليفة الرئيسية لواشنطن، وتشمل مصر وبريطانيا والسعودية والإمارات، بحسب تقرير حصري لصحيفة وول ستريت جورنال.

وأوضح التقرير أن رتبة الملحقين العسكريين ستخفض من رتبة لواء إلى عقيد، فيما تقوم الولايات المتحدة بسحب ملحقيها العسكريين بالكامل من بعض الدول الأفريقية. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لمواجهة التهديدات التي تمثلها الصين وروسيا.

وقال مسؤولون للصحيفة إنها خطوة ضرورية لتحويل الموارد لمواجهة الصين وروسيا على المسرح الجيوسياسي وتلبية الحد الأقصى للكونجرس بشأن عدد الجنرالات والأدميرالات في الجيش الأمريكي.