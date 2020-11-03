مصر للطيران تضيف رحلة ثالثة أسبوعيا إلى انجمينا

احتفل إقليم مصر للطيران بدولة تشاد- انجمينا ، بمناسبة إعادة تشغيل الرحلة الثالثة لخط انجمينا في جو تسوده البهجة وذلك بعد توقف هذه الرحلات في ظل جائحة كورونا.
وقام فريق عمل مصر للطيران بتشاد برئاسة مادلين مكرم معوض مدير المكتب بتهنئة عملاء مصر للطيران وتوزيع هدايا تذكارية عليهم واجراء سحب علي تذكرة مجانية علي متن الطائرة.
وتسير مصر للطيران حاليا ٣ رحلات بخط سير القاهرة- أنجمينا- القاهرة أيام الأحد و الثلاثاء و الخميس.
جدير بالذكر أنه تم إستئناف التشغيل الي ندجامينا اعتبارا من ١ اغسطس بمعدل رحلتين اسبوعيا وتم زيادتهم برحلة يوم الثلاثاء من كل اسبوع لتصل الي ثلاث رحلات اسبوعيا اعتبارا من بداية جدول الشتاء الحالي (٢٧ اكتوبر).
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