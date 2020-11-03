لليوم الثانى.. عمليات الهجرة تتابع مشاركة المصريين بالخارج بانتخابات النواب

بدأ قبل قليل اليوم الثانى لغرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.





وانطلقت المرحلة الثانية من الانتخابات أمس الإثنين الموافق 2 نوفمبر وتستمر لليوم الثلاثاء 3 نوفمبر وهو اليوم الأخير أمام المصريين بالخارج لطباعة لبطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية منذ الساعة التاسعة صباحا بحسب توقيت كل دولة، لكل من سجل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل.

وتتضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، 13 محافظة وهى: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

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