صور.. رئيس جامعة بنى سويف للطلاب: مستعد لسماع أفكاركم ومقترحاتكم

وفى حوار بين الدكتور منصور والعاملين، أكد أن الجامعة وفرت أجهزة البصمة فى أماكن متفرقة، منعاً للتزاحم أثناء توقيع الحضور الانصراف، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامات الواقية أثناء فترة تواجدهم بمقار عملهم فى الجامعة حرصاً على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

شملت جولة رئيس جامعة بنى سويف، متابعة الحرم الجامعى، حيث تابع توافر كافة التسهيلات للطلاب وتذليل كافة العقبات لهم، مؤكدا أنه مستعد دائما لسماع أفكارهم ومقترحاتهم، متمنياً لهم النجاح والتفوق خلال دراستهم، موجهاً بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأكد الدكتور منصور أن جولاته التفقدية على كافة المنشآت داخل الجامعة هدفها متابعة سير العمل ورصد أى سلبيات وإيجاد الحلول لها وتذليل كافة العقبات.