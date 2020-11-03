القباج: الحماية الاجتماعية تحظى باهتمام الرئيس.. والميكنة أهم ما يميزها

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن وزارة التضامن الاجتماعى تعد قصة داخل كل بيت مصرى، فالوزارة تعمل على الأطفال، والأشخاص ذوى الإعاقة، والأيتام والمسنين وأصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على الإنسان.





وأضافت وزيرة التضامن، خلال مشاركتها فى ندوة "الحماية الاجتماعية والتحديات الراهنة" والتى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى، أن ملف الحماية الاجتماعية يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والاولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

واوضحت نيفين القباج أن هناك توجها للوزارة يتمثل فى العمل على التمكين الاقتصادى، والعمل على الحماية الاجتماعية من منظور الاستثمار فى البشر، مشددة على أن ملف الحماية الاجتماعية يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة، وتخطت موازنته الـ300 مليار جنيه من موازنة الدولة.



وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الوزارة تنتهج نهجًا علميا فى الحماية الاجتماعية، حيث اعتمدت على خرائط الفقر المعتمدة من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من أجل توجيه البرامج لتلك القرى الأكثر احتياجا، موضحة ان برامج الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة بمشاركة عدد من الوزارات وأجهزة ومؤسسات الدولة.



وأكدت نيفين القباج أن برنامج الدعم النقدى الذى تنفذه الوزارة مشروطا، ويوجه للأسر الأكثر هشاشة ويستهدف إحداث حراك للأسر التى تحت خط الفقر كى تشعر أن هناك تغييرا تنمويًا واقتصاديًا طرأ عليها، كمان أن برنامج الدعم النقدى المشروط يحقق التعليم للأبناء، كما أنه يوفر الرعاية الصحية للأمهات.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن أهم ما يميز برامج الحماية الاجتماعية الميكنة، إذ لا توجد متابعة وحوكمة دون ميكنة وهو ما يميز برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا بين الجهود الحكومية والمجتمع المدنى فى عدد من البرامج والمشاريع وهو ما يحقق أهدافًا مهمة.



وأوضحت أن الاستثمار فى البشر يمثل أولوية هامة للقيادة السياسية، ونتائج هذا الاستثمار ستظهر مستقبلًا، كما أنه يوفر هدرًا للموارد.