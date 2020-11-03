صور.. سفير الصين بالقاهرة: إفريقيا استفادت من خبرة مصر فى مواجهة كورونا

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفنى لوزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الاجتماع تناول نتائج التعاون المصرى الصينى فى مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد والخطوات المستقبلية لتوفير كميات من اللقاح فور ثبوت فاعليته.



وأشار مجاهد إلى أن الاجتماع تناول أيضًا سبل التعاون مع الجانب الصينى من خلال مشاركة مصر فى المبادرة الصينية الدولية التى تم طرحها، إذ تهدف المبادرة إلى تسهيل تنقلات الأفراد بشكل آمن بين الدول المختلقة خلال فترة الوباء، مضيفًا أن الوزيرة دعتهم لعقد لجنة ثنائية مشتركة بين الجانبين المصرى والصينى لعرض كل الجوانب الفنية للمبادرة تمهيدًا لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وذكر أن الوزيرة أكدت أنه سيتم توفير جرعات لقاح فيروس كورونا للمواطنين، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إذ سيتم توفيره فور ثبوت فاعليته للفئات الأكثر عرضة والأكثر تأثرًا من الإصابة، وهم "الأطقم الطبية وكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل".

ومن جانبه، أثنى السفير الصينى على مجهودات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان فى التصدى لفيروس كورونا وإدارة الأزمة بشكل فعال، مؤكدًا فاعلية الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الحكومة المصرية والتى كانت واضحة منذ بداية الجائحة، مشيرًا إلى متابعته المستمرة لإشادات منظمة الصحة العالمية بقدرة المنظومة الصحية المصرية على مواجهة الوباء، لافتًا إلى انخفاض الإصابات فى مصر مقارنة بدول العالم.



كما أعرب عن تقديره لمشاركة الدكتورة هالة زايد فى التجارب الإكلينيكة للقاح الصينى فى مصر، والتى يتم تطبيقها بالآلية نفسها المطبقة فى الصين من حيث البروتوكول المتبع والمتابعة للمشاركين فى التجارب، مؤكدًا أن مصر ضمن الشركاء الدوليين لدولة الصين، إذ يتم العمل والتعاون سويًا بداية من ظهور الجائحة وسيكون لمصر الأولوية دائمًا فى توفير جرعات اللقاح فور ثبوت فاعليته، مثمنًا استفادة الكثير من الدول الإفريقية من الخبرة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا.