غرفة عمليات وزارة الهجرة تتابع مشاركة المصريين بالخارج في المرحلة الثانية لانتخابات...

بدأ قبل قليل اليوم الثاني لغرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، والتي انطلقت أمس الإثنين الموافق 2 نوفمبر وتستمر لليوم الثلاثاء 3 نوفمبر وهو اليوم الأخير أمام المصريين بالخارج لطباعة لبطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية منذ الساعة التاسعة صباحا بحسب توقيت كل دولة، لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل.

وتتضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.