وزيرة التضامن: ملف الحماية الاجتماعية يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية

وأوضحت نيفين القباج أن هناك توجها للوزارة يتمثل في العمل على التمكين الاقتصادي، والعمل على الحماية الاجتماعية من منظور الاستثمار في البشر، مشددة على أن ملف الحماية الاجتماعية يحظي باهتمام كبير من قبل الدولة، وتخطت موازنته الـ٣٠٠ مليار جنيه من موازنة الدولة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن الوزارة تنتهج نهجًا علميا في الحماية الاجتماعية، حيث اعتمدت على خرائط الفقر المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أجل توجيه البرامج لتلك القري الأكثر احتياجا، موضحة ان برامج الحماية الاجتماعية منظومة متكاملة بمشاركة عدد من الوزارات وأجهزة ومؤسسات الدولة.
وأكدت نيفين القباج أن برنامج الدعم النقدي الذي تنفذه الوزارة مشروطا، ويوجه للأسر الأكثر هشاشة ويستهدف إحداث حراك للأسر التي تحت خط الفقر كي تشعر أن هناك تغييرا تنمويًا واقتصاديًا طرأ عليها، كمان أن برنامج الدعم النقدي المشروط يحقق التعليم للأبناء، كما أنه يوفر الرعاية الصحية للأمهات.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أهم ما يميز برامج الحماية الاجتماعية الميكنة، حيث لا توجد متابعة وحوكمة دون ميكنة وهو ما يميز برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، مشيرة إلي أن هناك تنسيقا بين الجهود الحكومية والمجتمع المدني في عدد من البرامج والمشاريع وهو ما يحقق أهدافًا مهمة.
وأوضحت أن الاستثمار في البشر يمثل أولوية هامة للقيادة السياسية، ونتائج هذا الاستثمار ستظهر مستقبلًا، كما أنه يوفر هدرًا للموارد.
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