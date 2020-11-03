البرلمان العربي: لا إصابات بكورونا بين صفوف المشاركين في اجتماعات القاهرة

أكد سيد عبد العظيم البابلي الأمين العام المساعد للبرلمان العربي بأنه لا يوجد أية إصابات بفيروس كورونا للمشاركين في اجتماعات البرلمان العربي ،

مضيفًا بأن الوفود البرلمانية العربية التي شاركت في جلسات البرلمان العربي التي عقدت حضوريًا خلال الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أزمة جائحة كورونا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة قد أشادت بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تطبق في جمهورية مصر العربية لحماية الزائرين والمواطنين.

وأضاف الأمين العام المساعد للبرلمان العربي بأنه قد تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع الوفود العربية المشاركة في الاجتماعات قبل مغادرتهم القاهرة وعودتهم إلى بلادهم والتي أكدت خلو الجميع من أية إصابة بفيروس كورونا.

واكد الأمين العام المساعد أنه قد تقرر عقد جميع اجتماعات البرلمان العربي في جمهورية مصر العربية في الفترة القادمة حضوريًا لتصبح القاهرة أول عاصمة عربية تقام فيها المؤتمرات والاجتماعات حضوريًا منذ انتشار جائحة كورونا.