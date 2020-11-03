القوى العاملة: بدء قبول أوراق التقدم لـ 2446 فرصة عمل بالقليوبية

وأشار وزير القوى العاملة محمد سعفان، وفقا لبيان صحفى، إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أن الفرص المطلوبة تتمثل فى 2300 فرصة عمل بشركة تى أند سى للملابس الجاهزة، 37 بالدولية للصناعات الغذائية كوك دوور، و109 فرص فى ألفا يارن، وخلفا وجدى مؤمن للصناعات النسيجية، وميدل ايسترن للصناعات الكيماوية والمنظفات، ومخبر الرفاعى، مالتى ام فارما للأدوية والكيماويات، ومدرسة الفتح الخاصة للتعليم الأساسى، وهايبر بلس للتجارة والتوزيع.
وأشارت إيمان شحاتة مدير المديرية، إلى أن هنا المهن المطلوبة بشركة تى أند سى تتمثل فى عامل حياكة سنجر، واوفر، وجوكر، وصنفرة، وتعبئة ورش، ومغسلة، ومراقب جودة، وجودة مقاسات، وجودة تعبئة، ومغسلة، والمؤهل عالى ودبلومات والراتب حد أدنى 2000 جنيه.
كما تطلب شركة خلفاء مؤمن للصناعات النسيجية 50 عامل ماكينة خياطة من ذوى القدرات الخاصة ولا تشترط مؤهل، وتطلب شركة الدولية للصناعات الغذائية كوك دوور 15 عامل إنتاج يقرأ ويكتب، واثنين مراقبين مبيعات مؤهل عالى، و20 عامل من ذوى القدرات الخاصة.
وتطلب شركة ألفا يارن 10 عمال غزل مؤهل متوسط، وميدل ايسترن 5 مندوبين مبيعات مؤهل عالى، و5 عمال من ذوى القدرات الخاصة، ومخبز الرفاعى 8 بائع دبلوم، ومؤهل عالى، و4 مساعد شيف دبلوم، وشركة مالتى تطلب اثنين مندوب مبيعات مؤهل عالى، وتطلب مدرسة الفتح معلمة رياض أطفال، ومعلم حاسب آلى، وعامل صيانة، ويطلب هايبر بلس للتجارة عمال نظافة وكاشير وجرد سرى ، وملابس، وأدوات منزلية ، ومفروشات.
وأكدت مدير المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول، وعرض استمارة 1 تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعيينها.
وقالت، إن الطلبات تقدم بدءا من اليوم الثلاثاء حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.
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