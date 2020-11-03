أعلن المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن فتح باب التقدم اعتبارا من 8 نوفمبر 2020 إلى 6 ديسمبر 2020، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم 566 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان "منطقة صحراء الأهرام"، ومساحة 21.83 فدان، نقلا من الأراضى المخصصة لمحافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد.





وأوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة 6 أكتوبر على النموذج المُعد لذلك، والذى يتم صرفه مجانا، ويتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية "أصل للاطلاع + صورة"، ورفع مساحى من جهة معتمدة، مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وأن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة. وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأى تصرفات أو الشروع فى إقامة أى منشآت على تلك الأراضى قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، حرصا من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى معاملات غير قانونية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المجتمعات العمرانية تعلن موعد استكمال إجراءات حائزى أراضى صحراء الأهرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.