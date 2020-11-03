سعفان: تحصيل 410 آلاف و721 جنيها مستحقات للعمالة المصرية بإيطاليا

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة بميلانو- إيطاليا نجح فى تحصيل 22 ألفاً و530 يورو، أى ما يوازى 410 آلاف و721 جنيها مصريا تقريبا مستحقات مالية تم تحصيلها للعاملين الذين تقدموا بشكوى ضد أصحاب الأعمال.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بميلانو بمتابعة شكوى العاملين لدى أصحاب الأعمال، وذلك فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وقال إن الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى بميلانو عن ما تم إنجازه خلال الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر 2020، أشار فيه الملحق العمالى مجدى حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو، إلى أنه تم توفير 90 فرصة عمل، فضلا عن تسوية 82 شكوى وديا وإحالة 5 شكاوى للقضاء، وما زال 40 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالى 127 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

كما قام المكتب بـ 714 زيارة ولقاءً وتقدم استشارات، منها 14 زيارة خاصة بالجهات الحكومية المعنية، و140 زيارة ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و65 لقاءً مع التجمعات العمالية، و495 استشارة عمالية مقدمة للعمالة.