صور.. الأوقاف تجهز لمؤتمر دولى حول حوار الأديان والثقافات

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن الوزارة قررت أن يكون موضوع حوار الأديان والثقافات هو عنوان مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القادم.





وأوضح جمعة فى كلمته بمنتدى الحوار الثقافى، أن الوزارة ستعمل على توسيع لغة الحوار وجوانبه فى المؤتمر بمشاركة نخب مؤثرة فى مجتمعاتها، من علماء الأديان والأدباء والكتاب والمفكرين والإعلاميين، وبعض قادة الرأى والفكر ورجال السياسة. وقال إن المؤتمر سيكون مزيجا بين الجلسات الحية الفعلية والجلسات الافتراضية عبر تقنيات التواصل الحديثة، والمشاركة العلمية من خلال البحوث وأوراق العمل المقدمة من المشاركين فى هذا المنتدى الحوارى، استجابة وتطبيقا عمليا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إلى أهمية صياغة عمل جماعى على المستوى الإقليمى والدولى لمواجهة خطاب الكراهية، وإحلال لغة الحوار البناء محل التعصب والشقاق. ونوه مختار جمعة إلى أن وزارة الأوقاف ستطلق خلال أيام مبادرة "نتعايش باحترام متبادل"، لتقدم مجموعة من الفعاليات فى فقه وروح التعايش باحترام بين بنى الإنسان بين يدى المؤتمر تمهيدا لانعقاده، وستدعو العديد من المؤسسات المتخصصة فى بناء الوعى وصناعة الفكر والمعنية بالسلام الاجتماعى والإنسانى محليا ودوليا للمشاركة فى المبادرة والمؤتمر معا.

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