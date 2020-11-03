الأقصر: انتشار القراد بالمحافظة فى الوقت الحالى ليست ظاهرة

قال الدكتور عاطف أحمد مدير عام مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، رداً على وجود حشرة ظهرت فى شوارع الأقصر، أنه بناء على بلاغ من أحد المواطنين القاطنين بحارة هنرى الصاغة غرب السكة الحديد بمدينة الأقصر، تم الانتقال على الفور إلى مكان البلاغ وتبين أنها حشرة القراد التى تصيب الحيوانات وتتكاثر بشدة خلال الوقت الحالى من العام بسبب الأحوال الجوية المناسبة لها.





وأضاف مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، فى بيان صحفى، أن وجود تلك الحشرة يأتى نتيجة لتربية الحيوانات بالقرب من المنازل وعدم الاهتمام بنظافة الأحواش والحيوانات داخلها، مشيراً إلى أنه تم مقاومة الحشرة باستخدام مركبات كيميائية تم رشها للقضاء عليها، وسيتم تكرار التعقيم مرات أخرى للتأكد من التخلص من الحشرة وعدم ظهورها مرة أخرى. وتابع مدير عام الطب البيطرى، أن ظهور هذه الحشرة لا يعد ظاهرة وليس لها أى خطورة على صحة الإنسان، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية والنظافة المنزلية.

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