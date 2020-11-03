مطرانية البلينا: اختيار الأشخاص فى الانتخابات متروك لكل مشارك بحرية

وفى بيان رسمى للمطرانية، أكد الأنبا ويصا، مطران البلينا، أهمية دعوة المواطنين للمشاركة فى الانتخابات فقط دون تحديد أشخاص معينة بالتصويت لهم.

وشدد مطران البلينا، على أن اختيار الأشخاص فى الانتخابات متروك لكل مشارك بحرية.