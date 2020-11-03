لجهوده فى خدمة مصر.. الإنتاج الحربى تكرم أحد العلماء الشباب

كرمت وزارة الإنتاج الحربى فى العيد السادس والستين للإنتاج الحربى "ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بإحدى شركات الإنتاج الحربى" الدكتور محمد محمود أحد شركاء نجاح الإنتاج الحربى الذى تعاون مع الوزارة فى مجال تكنولوجيا الحاسبات وقدم اختراعه الذى نفذ فكريا من قلبه وصناعيا داخل قلاع الإنتاج الحربى.





وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن هذا التكريم يأتى فى ضوء اهتمام الوزارة بالشباب الذين هم قوة مصر التى اهتمت القيادة السياسية بدعمهم وتشجيعهم بشكل قوى خلال السنوات الماضية. جدير بالذكر أنه تم اختيار الدكتور محمد محمود ليكون نائب محافظ المنيا، لذا حرص المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى على تكريمه وإهدائه درع الوزارة تقديرا لجهوده المثمرة وعطائه المتميز.

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