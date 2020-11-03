وزير الاستثمار الإندونيسى: نتطلع لآفاق اقتصادية جديدة مع مصر

أكد الوزير المنسق المعنى بالشئون البحرية والاستثمار الإندونيسى Luhut Binsar، أن العلاقات التاريخية المتميزة بين بلاده و مصر تعتبر قاعدة انطلاق للعمل على توظيف إمكانياتهما لإقامة تعاون اقتصادى فى المجالات المتنوعة، مُشيراً إلى حرص بلاده وتطلعها إلى تطويرها للوصول لأفق جديدة، وكذلك أهمية التنسيق والتشاور فى مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.





كان ذلك خلال استقباله للسفير أشرف سلطان سفير مصر فى إندونيسيا. وبحسب بيان اليوم، أشار السفير أشرف سلطان إلى تطلع مصر لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادى مع إندونيسيا خصوصا فى بعض المجالات الصناعية التى تهم البلدين وتتفق مع برامجهما للتنمية المستدامة.

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