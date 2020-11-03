فيديو.. الهيئة العربية للتصنيع: نتعاون مع الإنتاج الحربى لإحداث طفرة صناعية

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، التعاون الوثيق بين وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، وثقته فى قيادته الرشيدة لإحداث طفرة صناعية لقلاع الإنتاج الحربى لاستكمال جهود الفريق الراحل محمد سعيد العصار.





جاء ذلك خلال كلمة الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ألقاها فى حفل عيد الإنتاج الحربى السادس والستين بحضور محمد أحمد مرسى، وزير الإنتاج الحربى. وأشار التراس إلى أن هناك تكاملا صناعيا بين الجانبين لخدمة مشروعات التنمية الصناعية للدولة بالتقدم العلمى والتكنولوجى والموارد البشرية المتاحة لدى الطرفان.

ولفت إلى أن هذه الفترة تشهد تطورا نوعيا فى الصناعة المصرية وتحقيق طفرة اقتصادية ضخمة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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