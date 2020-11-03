الوزير المنسق المعني بالشئون البحرية والاستثمار الإندونيسي يستقبل السفير المصري بجاكرتا

استقبل Luhut Binsar الوزير المنسق المعني بالشئون البحرية والاستثمار الإندونيسي السفير أشرف سلطان سفير جمهورية مصر العربية في إندونيسيا، حيث أشار السفير أشرف سلطان إلي تطلع مصر لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع إندونيسيا خاصةً في بعض المجالات الصناعية التي تهم البلدين وتتفق مع برامجهما للتنمية المستدامة.

أكد الوزير الإندونيسي على أن العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين تعتبر قاعدة انطلاق للعمل على توظيف إمكانياتهما لإقامة تعاون اقتصادي في المجالات المتنوعة، مُشيراً إلي حرص بلاده وتطلعها إلى تطويرها للوصول لأفق جديدة، وكذلك أهمية التنسيق والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.