وزير النقل يواصل جولاته التفقدية بمحافظات الصعيد ويتفقد 3 محاور تنموية...

واصل الفريق مهندس كامل الوزير جولاته التفقدية في عدد من محافظات الصعيد لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل حيث بدأت الجولة بتفقد استكمال أعمال رفع كفاءة احد قطاعات طريق أرمنت /الواحات الصحراوي الغربي بطول 18 كم وذلك ضمن خطة وزارة النقل لرفع كفاءة الطريق بطول 37كم حيث التقى الوزير بالعمال والمهندسين وأكد على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وان يتم الالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو المشروع.

ثم توجه وزير النقل يرافقه محافظ أسوان لتفقد 3محاور تنموية على النيل في محافظة أسوان بدأها بتفقد محور كلابشة على النيل والذى تبلغ تكلفته 1.050مليار جنيه ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 م بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه والذى يشتمل على 14 عمل صناعي (9 كباري- 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعــــية والترع والمصــــارف وحيث بلغت نسبة تنفيذ المحور 100% وأصبح جاهزاً للإفتتاح خلال الفترة القادمة .

و أكد الوزير على أهمية هذا المحور التنموي فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان ) وكذلك المساهمة في نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادي النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوي الغربي وتخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعي الشرقي بالاضافة الى خدمة قرى الظهير الصحراوي وزيادة الامتداد العمراني لها وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس .

ثم تفقد الفريق مهندس كامل الوزير معدلات تنفيذ محور دراو على النيل الذى يبلغ اجمالى تكلفته 1.4 مليار جنيه وطــوله 18كم وعرضه 21 م ، و الذي يتكون من 9 أعمال صناعية تشمل 7 كبارى وعدد (2) نفق ووجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكبارى بتكثيف الأعمال للانتهاء منه وفقا للموعد المحدد خاصة مع أهمية المحور في الربط بين الطريق الزراعى الشــرقى (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوى الغربــى ( القاهرة – أسوان ) عابرا نهر النيل والطريـق الزراعــى الغربى ( القاهــرة – أسوان ) جنـوب مدينـة دراو بمحافظـة أسوان.

وكذلك المساهمة في ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوي الغربي والشرقي مع مناطق الكتل السكنية والمساهمة في ربط مناطق المحاجر على طريق بلانة /كلابشة بالصحراوي الغربي وخدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان بالإضافة إلى خدمة مشروع زراعة ال ١.٥ مليون فدان ومناطق الزراعة غرب غرب كوم أمبو

و توجه الوزير لمتابعة أعمال تطوير المسافة من اسوان حتى ادفو بطول 100كم والتي بدأ تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطويرطريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول 1155 كم والذي صدقت القيادة السياسية على تنفيذه خلال 4 سنوات والذي تم تقسيمه الى 4 مراحل حيث تابع الوزير أعمال إنشاء جسر الطريق ووجه بضرورة تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها خاصة مع الأهمية الكبيرة للطريق في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد، بالإضافة الى أنه سيكون جزءاً من محور القاهرة/ كيب تاون.

وفي ختام جولته تابع الفريق مهندس كامل الوزير أعمال تنفيذ محور بديل خزان أسوان، الذى تبلغ تكلفته 1.956 مليار جنيه ويبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 مترا بواقع 3 حارات فى كل اتجاه، ويتكون من عدد 3 أعمال صناعية(2كوبري+ نفق ) تشمل كوبرى على النيل بطول 2050متر بالإضافة الى نفق وكوبرى الطريق الصحراوي الغربي واعمال طرق بطول 3.3 كم حيث تابع الوزير أعمال تنفيذ القواعد الخرسانية والأعمدة والكمر والجسم الخرساني وطالب الوزير بتنفيذ كافة الاعمال وفقاً لقياسات الجودة العالية خاصة مع اهمية هذا المحور التنموي في المساهمة فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره الافتراضي بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل . لافتاً إلى أن المحور سيربط بين الطريــق الواصــل لطريــق أسوان - برنيـــس حتــى الطريـــق الصحــــراوى الغربــــــى (القاهــرة – أسوان) عابــــرا نهـــــر النيــل والربــط علــــــــــى طريـــــــــق أسوان / أبــــو سمبــل، مضيفاً أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من المشروع نهاية العام القادم

وأوضح الوزير أنه تم التخطيط لإنشاء عدد 14 محور علي النيل في الصعيد بتكلفة 18.5 مليار جنيه حيث تم إنشاء عدد 3 محاور بتكلفة 1.5 مليار جنيه وهي ( طما – جرجا – بني مزار ) وجاري تنفيذ عدد 9 محاور بتكلفة 13.5 مليار جنيه وهي ( عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – الفشن – أبو تيج – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان ) وتم التخطيط لتنفيذ عدد 2 محور بتكلفة 3.5 مليار جنيه وهي ( منفلوط – شمال الأقصر ) إعتباراً من خطة العام المالي القادم 2021/2022