وصول "طفل المرور" و4 من أصدقائه النيابة لإجراء تحليل تعاطى المواد المخدرة

وصل المتهم أحمد أبوالمجد المعروف إعلامًا بـ"طفل المرور"، نجل نائب رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية و4 من أصدقائه، إلى محكمة جنوب القاهرة، لإجراء تحليل تعاطي المواد المخدرات بالمعامل المركزية بالطب الشرعي. وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية أمرت بإرسال كل من "أحمد" وأصدقائه يوسف محمد، وعمرو أحمد، ورامز عصام، ومصطفى تامر، إلى المعامل المركزية، بمصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة دم وبول وإجراء تحليل مخدرات.
كما قررت النيابة إيداع الطفل "أحمد" إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع على أن يتم تقديم جلسات التأهيل النفسي الموصي بها وفقًا لتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة على أن يُعد تقرير دورى بحالته، ويراعى تقديمه في حال طلبه ويتم عرض المتهم يوم 7 نوفمبر المقبل للنظر في تمديد فترة الإيداع بالدار.
وكان رجال مباحث قسم شرطة البساتين ألقوا القبض على المتهم وأصدقائه للمرة الثانية، بعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله وتسليمه لذويه وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه بتهمة تعريض حياة الطفل للخطر.
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