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وصول "طفل المرور" و4 من أصدقائه النيابة لإجراء تحليل تعاطى المواد المخدرة

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وصل المتهم أحمد أبوالمجد المعروف إعلامًا بـ"طفل المرور"، نجل نائب رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية و4 من أصدقائه، إلى محكمة جنوب القاهرة، لإجراء تحليل تعاطي المواد المخدرات بالمعامل المركزية بالطب الشرعي. وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية أمرت بإرسال كل من "أحمد" وأصدقائه يوسف محمد، وعمرو أحمد، ورامز عصام، ومصطفى تامر، إلى المعامل المركزية، بمصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة دم وبول وإجراء تحليل مخدرات.

 

كما قررت النيابة إيداع الطفل "أحمد" إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع على أن يتم تقديم جلسات التأهيل النفسي الموصي بها وفقًا لتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة على أن يُعد تقرير دورى بحالته، ويراعى تقديمه في حال طلبه ويتم عرض المتهم يوم 7 نوفمبر المقبل للنظر في تمديد فترة الإيداع بالدار.

 

وكان رجال مباحث قسم شرطة البساتين ألقوا القبض على المتهم وأصدقائه للمرة الثانية، بعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله وتسليمه لذويه وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه بتهمة تعريض حياة الطفل للخطر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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