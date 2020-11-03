في الاحتفال بعيدها الـ66 .. وزارة الإنتاج الحربي تكرم أحد العلماء الشباب

كرمت وزارة الإنتاج الحربي فى العيد السادس والستين للإنتاج الحربي - ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بإحدى شركات الإنتاج الحربي - الدكتور محمد محمود أحد شركاء نجاح الإنتاج الحربى والذى تعاون مع الوزارة فى مجال تكنولوجيا الحاسبات وقدم اختراعه الذى نفذ فكريًا من قلبه وصناعيًا داخل قلاع الإنتاج الحربى.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن هذا التكريم يأتي فى ضوء إهتمام الوزارة بالشباب الذين هم قوة مصر التى اهتمت القيادة السياسية بدعمهم وتشجيعهم بشكل قوى خلال السنوات الماضية، وجدير بالذكر أنه تم اختيار الدكتور محمد محمود ليكون نائب محافظ المنيا، لذا حرص المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي على تكريمه وإهداءه درع الوزارة تقديرًا لجهوده المثمرة وعطائه المتميز.

وتحتفل «وزارة الإنتاج الحربي» بالعيد الـ66 ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع وعدد من المسئولين.

كما شارك عدد من القيادات الوطنية وقيادات وعمال وزارة الإنتاج الحربي، وعدد من العلماء والفنانين والإعلاميين والصحفيين.

واطلقت وزارة الإنتاج الحربي اليوم فيلم بعنوان "مسيرة عطاء.. وفارس نبيل" ، بمشاركة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والشخصيات العامة، بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين.