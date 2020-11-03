البابا تواضروس الثاني يستقبل مدير المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية

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وأضاف القس بولس حليم أن قداسة البابا تواضروس الثاني رحب بالضيوف، وقدم لهم هدايا تذكارية، كما حرصوا على التقاط عدد من الصور في أجواء من الترحيب والبهجة.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد استقبل أمس بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن القمص أخنوخ الأنبا بيشوى قدم لقداسة البابا تواضروس الثاني تقريرًا عن خدمته في دول أفريقيا، ناميبيا وبتسوانا ومالاوي.
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