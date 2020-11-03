البابا تواضروس الثاني يستقبل مدير المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الدكتور لارينت كولن مدير المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن مدير المعهد العلمي الفرنسي لللآثار الشرقية اصطحب معه الدكتور فريدرك ابيكاسيس مدير الدراسات بالمعهد والدكتور مجدي جرجس الأستاذ بالمعهد.

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وأضاف القس بولس حليم أن قداسة البابا تواضروس الثاني رحب بالضيوف، وقدم لهم هدايا تذكارية، كما حرصوا على التقاط عدد من الصور في أجواء من الترحيب والبهجة.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد استقبل أمس بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن القمص أخنوخ الأنبا بيشوى قدم لقداسة البابا تواضروس الثاني تقريرًا عن خدمته في دول أفريقيا، ناميبيا وبتسوانا ومالاوي.