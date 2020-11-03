مصر للطيران ناقل رسمي لمؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي

قامت مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لموتمر "الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي"، والذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب تحت رعاية جامعة الدول العربية خلال الفترة من 2-5 نوفمبر 2020.

يأتي ذلك في إطار الدور القومي الذي تقوم به شركة مصر للطيران في المشاركة في المؤتمرات والمناسبات الدولية التي تخدم توجهات الحكومة المصرية.

وعقدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بمقر جامعة الدول العربية أمس، الاثنين الموافق 2 نوفمبر، وسيعقد الافتتاح الرسمى لفعاليات المؤتمر بمدينة الجلالة بمحافظة السويس اليوم، الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020، حيث يستهدف المؤتمر جذب الاستثمارات الأفريقية والعربية بصورة عامة والنسائية بصورة خاصة بالقارة الأفريقية والوطن العربى فى جميع القطاعات.

وقامت الشركة الوطنية باستقبال ضيوف مصر المشاركين بفعاليات المؤتمر على متن رحلاتها والترحيب بهم وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم بمطار القاهرة الدولي.