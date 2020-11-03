تعيين مستشار سفارة الفاتيكان في مالطا مطرانا لكاثوليك سوهاج

اعتمد قداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة المونسنيور توماس حليم حبيب، مستشار سفارة الفاتيكان في مالطا، مطرانًا لكرسي سوهاج، خلفا لنيافة الأنبا باسيليوس فوزي الذي تم انتخابه مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا.

وكان قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، قد اعتمد انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة لنيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية سوهاج، مطرانا لكرسي هيرموبوليس،-(المنيا)-، خلفا لنيافة الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للإيبارشية.

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ومن المقرر أن يقام قداس تجليس نيافة الأنبا باسيليوس على كرسي المنيا يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2020 الساعة العاشرة صباحا بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

وكانت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أعلنت تخلي الأنبا بطرس فهيم، مطران المنيا عن منصبه، ليصبح كرسي المطرانية شاغرا، دون توضيح أسباب قرار المطران.

وفي التاسع والعشرين من مارس 2013، قرر سينودس الأساقفة للأقباط الكاثوليك برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، تعيين المطران الأنبا بطرس فهيم مطرانا ايبارشيا لمطرانية المنيا للأقباط الكاثوليك، وكان التنصيب بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا يوم 19 أبريل 2013.