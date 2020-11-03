التراس: تكامل صناعي بين العربية للتصنيع والإنتاج الحربي

وأعرب أن هذه الفترة تشهد تطور نوعى فى الصناعة المصرية ويحقق طفرة اقتصادية ضخمة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأقامت وزارة الإنتاج الحربي احتفالية بمناسبة العيد السادس والستين للإنتاج الحربي، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونخبة من قادة الإنتاج الحربي والقيادات العمالية والعاملين ، وأقيم الحفل بمسرح قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام.
وفي لمحة وفاء ، تم خلال الحفل عرض فيلم بعنوان " مسيرة عطاء .. وفارس نبيل" تخليدًا لذكرى الفريق فخري محمد سعيد العصار، والذي تناول لمحة عن نشأة الوزارة وتطورها وأهم الإنجازات التى تمت فى عهد الفريق الراحل والتى عزمت الوزارة على استكمالها بقيادة الوزير "مرسي".
حيث أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي في هذا الإطار على حرص الوزارة على تواجد هذه اللمحة واستمرارها على مدار الاحتفالات القادمة لتكريم قيادات الإنتاج الحربي السابقين.
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