التراس: تكامل صناعي بين العربية للتصنيع والإنتاج الحربي

ألقى الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع كلمة خلال حفل عيد الإنتاج الحربي السادس والستين ، شكر فيها الوزير محمد أحمد مرسي على استضافته، واكد فيها على التعاون الوثيق بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع ، وثقته فى قيادته الرشيده لإحداث طفرة صناعية لقلاع الإنتاج الحربي لاستكمال جهود الفريق فخرى الراحل محمد سعيد العصار .

وأكد التراس خلال كلمته ، على التكامل الصناعى بين الجانبين لخدمة مشروعات التنمية الصناعية للدولة بالتقدم العلمى والتكنولوجى والموارد البشرية المتاحة لدى الطرفين .

وأعرب أن هذه الفترة تشهد تطور نوعى فى الصناعة المصرية ويحقق طفرة اقتصادية ضخمة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأقامت وزارة الإنتاج الحربي احتفالية بمناسبة العيد السادس والستين للإنتاج الحربي، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونخبة من قادة الإنتاج الحربي والقيادات العمالية والعاملين ، وأقيم الحفل بمسرح قطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام.

وفي لمحة وفاء ، تم خلال الحفل عرض فيلم بعنوان " مسيرة عطاء .. وفارس نبيل" تخليدًا لذكرى الفريق فخري محمد سعيد العصار، والذي تناول لمحة عن نشأة الوزارة وتطورها وأهم الإنجازات التى تمت فى عهد الفريق الراحل والتى عزمت الوزارة على استكمالها بقيادة الوزير "مرسي".

حيث أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي في هذا الإطار على حرص الوزارة على تواجد هذه اللمحة واستمرارها على مدار الاحتفالات القادمة لتكريم قيادات الإنتاج الحربي السابقين.